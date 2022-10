Arctic Monkeys – I Ain’t Quite Where I Think I Am [VIDEO]

Arctic Monkeys – I Ain’t Quite Where I Think I Am

Photo Credit: Zackery Michael

Fermi a “Tranquillity Base Hotel + Casino” del 2018, gli Arctic Monkeys usciranno questo venerdì con The Car, il loro nuovo lavoro in studio registrato tra il monastero Butley Priory di Suffolk, i RAK Studios di Londra e La Frette a Parigi, sempre sotto la supervisione di James Ford. Dopo There’d Better Be A Mirrorball (che trovate qui) e Body Paint (che trovate qui), la terza anticipazione è il video di I Ain’t Quite Where I Think I Am. Eccolo: