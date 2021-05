Press Photo: Spin Go! / Alex Kurunis

Uscita quest’anno con l’acclamato “Collapsed In Sumbeams” (qui la nostra recensione), la giovanissima inglese Arlo Parks arriverà in Italia a fine Agosto all’interno di acieloaperto, il festival di base a Cesena. Qui in basso i dettagli dell’appuntamento:

31 AGOSTO 2021 @ VILLA TORLONIA, SAN MAURO PASCOLI (FC)

ACIELOAPERTO

Posti a sedere: 23 € + d.d.p., disponibili in prevendita su TicketOne