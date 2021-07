Press Photo: Spin Go! / Alex Kurunis

Uno degli esordi più attesi e chiacchierati di questo 2021 è stato senza dubbio “Collapsed In Sunbeams” di Arlo Parks (qui la nostra recensione). Oggi la giovanissima songwriter inglese è tornata con un nuovo videoclip estratto dal disco, realizzato per Too Good. Eccolo qui in basso: