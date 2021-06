Ásgeir: due date ad Agosto

Photo Credit: Comcerto / Anna Maggy

Uscito a Febbraio dello scorso anno con il nuovo album “Bury The Moon” (qui la nostra recensione), il songwriter islandese Ásgeir Trausti Einarsson aka Ásgeir arriverà in Italia nel mese di Agosto per due date del suo tour. Ecco i dettagli degli appuntamenti:

8 AGOSTO @ PIAZZA CASTELLO, SESTO AL REGHENA (PN) | SEXTO ‘NPLUGGED

Biglietti: 20,00 € + d.p.

Prevendite disponibili su Ticketmaster e TicketOne da venerdì 11 Giugno

9 AGOSTO @ MOLVE VANVITELLIANA, ANCONA | SPILLA

Biglietto: 15,00 € + d.p.

Prevendite disponibili su Vivaticket da lunedì 7 Giugno