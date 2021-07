Photo Credit: Isak Okkenhaug

In attesa di conoscere i dettagli di quello che sarà il suo prossimo lavoro in studio, la norvegese Aurora è tornata con un nuovo brano, Cure For Me, in concomitanza con l’annuncio delle date del suo prossimo tour, che toccherà l’Italia a Febbraio per due appuntamenti. Ecco i dettagli:

13 FEBBRAIO 2022 @ ALCATRAZ, MILANO

14 FEBBRAIO 2022 @ AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, ROMA