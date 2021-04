Photo Credit: Garrincha Dischi / Beatriçe Gjergji

Il 7 Maggio uscirà su Garrincha Dischi RESET, il nuovo album dei Bachi Da Pietra (con la nuova formazione: a Giovanni Succi e Bruno Dorella si è aggiunto Marcello Batelli, già Non Voglio Che Clara). Dopo l prima anticipazione Comincia adesso (che trovate qui), oggi è arrivata anche la seconda Meriterete, in ascolto qui in basso da Spotify e YouTube: