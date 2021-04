Photo Credit: Jim Wright

Già lo scorso anno i Bad Religion avrebbero dovuto suonare in Italia, ma ovviamente non se n’è fatto nulla. Adesso la storica formazione punk californiana ha annunciato il suo ritorno nel nostro Paese, che avverrà a Giugno 2022 per due appuntamenti. Ecco i dettagli delle date:

21 GIUGNO 2022 @ PALA DUE, BASSANO DEL GRAPPA (VI)

22 GIUGNO 2022 @ ALCATRAZ, MILANO