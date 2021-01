Bad Religion – Emancipation Of The Mind [AUDIO]

Bad Religion – Emancipation Of The Mind

Usciti nel 2019 con “Age Of Unreason” (qui la nostra recensione), il loro primo album dopo sei anni di silenzio, i Bad Religion sono tornati a farsi sentire oggi con una nuova traccia, una sorta di benvenuto a Joe Biden per il suo ingresso ufficiale alla Casa Bianca come nuovo Presidente degli Stati Uniti d’America. Il pezzo, che è una outtake dal disco del 2019, si intitola Emancipation Of The Mind e potete ascoltarlo qui in basso da Spotify e YouTube: