BADBADNOTGOOD – Signal From The Noise [VIDEO]

BADBADNOTGOOD – Signal From The Noise

Photo Credit: Jamal Burger

I canadesi BADBADNOTGOOD hanno annunciato il loro nuovo album, Talk Memory, che uscirà il 9 Ottobre su XL Recordings (sarà il primo per l’etichetta). C’è anche una prima anticipazione dal disco, ovvero il video del brano d’apertura Signal From The Noise, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Signal From The Noise

02 Unfolding (Momentum 73) (feat. Laraajii)

03 City Of Mirrors (feat. Arthur Verocai)

04 Beside April (feat. Karriem Riggins & Arthur Verocai)

05 Love Proceeding (feat. Arthur Verocai)

06 Open Channels (Physical Only)

07 Timid, Intimidating

08 Beside April Reprise (feat. Arthur Verocai)

09 Talk Meaning (feat. Arthur Verocai, Terrace Martin & Brandee Younger)