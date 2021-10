Photo Credit: Stevie and Sarah Gee

Fermi da “Why Are You OK” del 2016, i Band Of Horses hanno annunciato oggi il loro nuovo lavoro, Things Are Great, che arriverà il 21 Gennaio su BMG. La prima anticipazione dal nuovo disco della band di Seattle è Crutch, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube (c’è il lyric video) insieme alla tracklist:

01 Warning Signs

02 Crutch

03 Tragedy Of The Commons

04 In The Hard Times

05 In Need Of Repair

06 Aftermath

07 Lights

08 Ice Night We’re Having

09 You Are Nice To Me

10 Coalinga