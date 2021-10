Photo Credit: Stevie and Sarah Gee

Fermi da “Why Are You OK” del 2016, i Band Of Horses usciranno il 21 Gennaio con “Things Are Great”, il loro nuovo lavoro in studio. Il relativo tour a supporto del disco passerà dall’Italia nel mese di Marzo per due date, qui in basso i dettagli degli appuntamenti:

21 MARZO 2022 @ ESTRAGON, BOLOGNA

22 MARZO 2022 @ FABRIQUE, MILANO

Biglietti in vendita dalle 9:00 del 29 Ottobre su DICE e TicketOne