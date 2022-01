Photo Credit: Stevie and Sarah Gee

Fermi da “Why Are You OK” del 2016, i Band Of Horses usciranno il 4 Marzo (nuova data dopo il rinvio) su BMG con Things Are Great, il loro nuovo album. Dopo Crutch (che trovate qui) e In Need Of Repair (che trovate qui), il terzo estratto è Lights, di cui trovate qui in basso il lyric video: