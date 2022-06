Photo Credit: Spin Go! / Callum Harrison

Bea Kristi aka Beabadoobee aveva esordito nel 2020 con “Fake It Flowers” (qui la nostra recensione), ma adesso è pronta per il suo secondo lavoro sulla lunga distanza (nel mezzo un EP, uscito lo scorso anno). Il disco si intitolerà Beatopia e arriverà il 15 Luglio su Dirty Hit. Dopo Talk (che trovate qui), See You Soon (che trovate qui) e Lovesong (che trovate qui), il quarto estratto è 10:36. Eccolo in ascolto qui in basso: