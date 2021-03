Beabadoobee – Last Day On Earth

Photo Credit: Spin Go! / Callum Harrison

Lo scorso anno Bea Kristi aka Beabadoobee ha esordito con “Fake It Flowers” (qui la nostra recensione). Di oggi è invece l’annuncio di Our Extended Play, un EP al quale Beabadoobee ha lavorato insieme a Matt Healy e George Daniel dei The 1975 e che uscirà prossimamente. La prima anticipazione è il video di Last Day On Earth, eccolo: