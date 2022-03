Beabadoobee – Talk [VIDEO]

Photo Credit: Spin Go! / Callum Harrison

Bea Kristi aka Beabadoobee aveva esordito nel 2020 con “Fake It Flowers” (qui la nostra recensione), ma adesso è pronta per il suo secondo lavoro sulla lunga distanza (nel mezzo un EP, uscito lo scorso anno). Il disco si intitolerà Beatopia e arriverà il 15 Luglio su Dirty Hit. Il primo estratto è il video di Talk, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Beatopia Cultsong

02 10:36

03 Sunny Day

04 See You Soon

05 Ripples

06 The Perfect Pair

07 Broken CD

08 Talk

09 Lovesong

10 Pictures Of Us

11 Fairy Song

12 Don’t Get The Deal

13 Tinkerbell Is Overrated (Feat. PinkPantheress)

14 You’re Here That’s The Thing