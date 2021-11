Beach House – Once Twice Melody / Superstar / Pink Funeral / Through Me [AUDIO]

Photo Credit: David Belisle

Il 18 Febbraio torneranno i Beach House con un nuovo lavoro in studio intitolato Once Twice Melody. Il disco arriverà in diversi “capitoli”, il primo che comprende Once Twice Melody, Superstar, Pink Funeral e Through Me è già disponibile per l’ascolto e trovate le quattro tracce qui in basso, mentre gli altri tre arriveranno rispettivamente l’8 Dicembre, il 19 Gennaio e l’ultimo con la pubblicazione integrale del disco.

01 Once Twice Melody

02 Superstar

03 Pink Funeral

04 Through Me

05 Runaway

06 ESP

07 New Romance

08 Over And Over

09 Sunset

10 Only You Know

11 Another Go Around

12 Masquerade

13 Illusions Of Forever

14 Finale

15 The Bells

16 Hurts To Love

17 Many Nights

18 Modern Love Stories