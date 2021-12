Beach House – Runaway / ESP / New Romance / Over And Over [AUDIO]

Photo Credit: David Belisle

Il 18 Febbraio torneranno i Beach House con un nuovo lavoro in studio intitolato Once Twice Melody. Il disco arriverà in diversi “capitoli”, il primo comprendente Once Twice Melody, Superstar, Pink Funeral e Through Me è stato diffuso il mese scorso (lo trovate qui), mentre adesso è arrivato il secondo con Runaway, ESP, New Romance e Over And Over. Potete ascoltare i nuovi brani qui in basso da YouTube, mentre l’appuntamento è al 19 Gennaio per il terzo capitolo e poi a Febbraio per la pubblicazione del quarto in concomitanza con l’uscita integrale del disco.