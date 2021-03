Beak> – Oh Know

Photo Credit: Daniel Patlán

Fermi già da qualche anno, i Beak>, il progetto di Geoff Barrow dei Portishead insieme a Billy Fuller e Will Young, sono tornati con un nuovo brano, composto dal trio durante il lockdown dello scorso anno. Il pezzo (che non pare anticipare un lavoro sulla lunga distanza) è accompagnato dal videoclip che trovate qui in basso: