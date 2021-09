Bedouine – It Wasn’t Me

Photo Credit: Moises Galvan

Ferma a “Bird Songs Of A Killjoy” del 2019, Azniv Korkejian aka Bedouine tornerà il 15 Ottobre con Waysides, il suo nuovo lavoro in studio. Dopo il primo estratto The Wave (che trovate qui) oggi ne è arrivato anche un secondo, It Wasn’t Me. Ecco qui in basso il video ufficiale del pezzo: