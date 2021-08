Photo Credit: Moises Galvan

Ferma a “Bird Songs Of a Killjoy” del 2019, Azniv Korkejian aka Bedouine tornerà il 15 Ottobre con Waysides, il suo nuovo lavoro in studio. La prima anticipazione estratta dal disco è The Wave, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube insieme alla tracklist del disco:

01 The Solitude

02 It Wasn’t Me

03 I Don’t Need The Light

04 Easy

05 You Never Leave Me

06 The Wave

07 This Machine

08 Forever Everette

09 Sonnet 104

10 Songbird