Belle And Sebastian – If They’re Shooting At You [VIDEO]

Belle And Sebastian – If They’re Shooting At You

Photo Credit: Marisa Privitera Murdoch

Il loro ultimo lavoro sulla lunga distanza risale al 2015, quando uscirono con “Girls In Peacetime Want To Dance”. Il 6 Maggio i Belle And Sebastian interromperanno il silenzio uscendo su Matador con A Bit Of Previous, il loro nuovo album registrato a Glasgow. Dopo il primo estratto Unnecessary Drama (che trovate qui), oggi è arrivato anche il video di If They’re Shooting At You, realizzato con immagini provenienti direttamente dal conflitto in corso in Ucraina (i proventi saranno peraltro devoluti alla Croce Rossa). Eccolo qui in basso: