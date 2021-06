Photo Credit: Marisa Privitera Murdoch

Usciti lo scorso Dicembre con il doppio album dal vivo “What To Look For Summer”, gli scozzesi Belle And Sebastian sono adesso pronti a tornare davvero sul palco e arriveranno anche in Italia, il prossimo Aprile, per una data del loro tour. Ecco i dettagli dell’appuntamento:

12 APRILE 2022 @ FABRIQUE, MILANO

Biglietti in prevendita MyLiveNation dalle ore 10:00 di giovedì 17 Giugno.

Vendita generale dalle ore 10:00 di venerdì 18 Giugno.