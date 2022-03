Belle And Sebastian – Unnecessary Drama [VIDEO]

Photo Credit: Marisa Privitera Murdoch

Il loro ultimo lavoro sulla lunga distanza risale al 2015, quando uscirono con “Girls In Peacetime Want To Dance”. Adesso i Belle And Sebastian hanno annunciato il nuovo album, A Bit Of Previous, registrato a Glasgow e in uscita il 6 Maggio su Matador. La prima anticipazione dal disco è il video di Unnecessary Drama, che trovate qui in basso insieme alla tracklist:

01 Young And Stupid

02 If They’re Shooting At You

03 Talk To Me Talk To Me

04 Reclaim The Night

05 Do It For Your Country

06 Prophets On Hold

07 Unnecessary Drama

08 Come On Home

09 A World Without You

10 Deathbed Of My Dreams

11 Sea Of Sorrow

12 Working Boy In New York City