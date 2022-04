Photo Credit: Marisa Privitera Murdoch

Il loro ultimo lavoro sulla lunga distanza risale al 2015, quando uscirono con “Girls In Peacetime Want To Dance”. Il 6 Maggio i Belle And Sebastian interromperanno il silenzio uscendo su Matador con A Bit Of Previous, il loro nuovo album registrato a Glasgow. Dopo Unnecessary Drama (che trovate qui)e If They’re Shooting At You (che trovate qui), il terzo estratto dal disco è Young And Stupid e potete ascoltarlo qui in basso: