Photo Credit: Jacob Boll

Rinviate all’estate 2022 le sue date italiane insieme agli Innocent Criminals, Ben Harper passerà comunque dal nostro Paese a Luglio per due appuntamenti in solitario in cui si esibirà chitarra e voce. Ecco i dettagli delle due date:

15 LUGLIO 2021 @ ESTATE DI STELLE, PALMANOVA (UD)

16 LUGLIO 2021 @ UMBRIA JAZZ, PERUGIA