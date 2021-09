Biffy Clyro – Unknown Male 1 [AUDIO]

Photo Credit: Warner Records / Ash Roberts

Usciti appena un anno fa con “A Celebration Of Endings” (qui la nostra recensione), i Biffy Clyro torneranno già il 22 Ottobre con un nuovo album, The Myth Of The Happily Ever After, anticipato dall’ascolto del primo estratto Unknown Male 01. Lo trovate qui in basso da Spotify e YouTube insieme alla tracklist del disco:

01 DumDum

02 A Hunger in Your Haunt

03 Denier

04 Separate Missions

05 Witch’s Cup

06 Holy Water

07 Errors In The History Of God

08 Haru Urara

09 Unknown Male 01

10 Existed

11 Slurpy Slurpy Sleep Sleep