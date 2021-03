Photo Credit: Southern Lord

Fermi ad “A Gaze Among Them” del 2019 (qui la nostra recensione), i canadesi Big|Brave torneranno il 23 Aprile, sempre su Southern Lord, con il loro nuovo lavoro in studio, intitolato Vital. Per anticiparlo hanno diffuso il videoclip del primo estratto Half Breed, che trovate qui in basso insieme alla tracklist dell’album:

01 Abating The Incarnation Of Matter

02 Half Breed

03 Wited. Still And All…

04 Of This Ilk

05 Vital