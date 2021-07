Big Red Machine – Latter Days [AUDIO]

Photo Credit: Graham Tolbert

Dopo l’omonimo debutto del 2018, il progetto Big Red Machine di Aaron Dessner (The National) e Justin Vernon (Bon Iver) tornerà il 27 Agosto con il secondo lavoro in studio, How Long Do You Think It’s Gonna Last?, in uscita su Jagjaguwar/37d03d. Tanti e di spessore i featuring del disco, tra questi Sharon Van Ettenm Robin Pecknold dei Fleet Foxes, Taylor Swift e Anaïs Mitchell. Quest’ultima è protagonista di Latter Days, primo estratto dal disco che trovate qui in basso da Spotify e YouTube (c’è il lyric video) insieme alla tracklist del disco:

01 Latter Days (feat. Anaïs Mitchell)

02 Reese

03 Phoenix (feat. Fleet Foxes & Anaïs Mitchell)

04 Birch (feat. Taylor Swift)

05 Renegade (feat. Taylor Swift)

06 The Ghost of Cincinnati

07 Hoping Then

08 Mimi (feat. Ilsey)

09 Easy to Sabotage (feat. Naeem)

10 Hutch (feat. Sharon Van Etten, Lisa Hannigan & My Brightest Diamond)

11 8:22am (feat. La Force)

12 Magnolia

13 June’s a River (feat. Ben Howard & This Is The Kit)

14 Brycie

15 New Auburn (feat. Anaïs Mitchell)