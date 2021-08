Big Red Machine – Mimi [AUDIO]

Photo Credit: Graham Tolbert

I Big Red Machine, il progetto congiunto di Aaron Dessner (The National) e Justin Vernon (Bon Iver), usciranno il 27 Agosto su Jagjaguwar/37d03d con How Long Do You Think It’s Gonna Last?, il nuovo loro album. Dopo Latter Days (che trovate qui), The Ghost Of Cincinnati (che trovate qui), Renegade (che trovate qui) e Phoenix (che trovate qui), la quinta anticipazione estratta è Mimi, col featuring di Ilsey. Eccolo in ascolto qui in basso da Spotify e YouTube: