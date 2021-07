Big Red Machine – Phoenix [AUDIO]

Photo Credit: Graham Tolbert

I Big Red Machine, il progetto congiunto di Aaron Dessner (The National) e Justin Vernon (Bon Iver), usciranno il 27 Agosto su Jagjaguwar/37d03d con How Long Do You Think It’s Gonna Last?, il nuovo loro album. Dopo Latter Days (che trovate qui), The Ghost Of Cincinnati (che trovate qui) e Renegade (che trovate qui), la quarta anticipazione estratta è Phoenix, brano che vanta i featuring di Robin Pecknold dei Fleet Foxes e ancora una volta Anaïs Mitchell. Eccolo in ascolto qui in basso da Spotify e YouTube (c’è il lyric video):