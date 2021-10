Big Thief – Change [AUDIO]

Photo Credit: Michael Buishas

Insieme all’annuncio del tour che li porterà lungamente in giro tra Stati Uniti, Canada ed Europa il prossimo anno (no, non scherziamo, non vorrete mica ci sia l’Italia, vero?), i Big Thief hanno anche diffuso l’ascolto di un nuovo brano, Change, il quarto inedito di quest’anno dopo Little Things, Sparrow (che trovate qui) e Certainty (che trovate qui). Il pezzo lo trovate qui in basso da Spotify e YouTube, mentre vi ricordiamo che recentemente i Big Thief hanno anche svelato di avere un nuovo doppio lavoro in uscita il prossimo anno (dettagli ancora non disponibili).