Photo Credit: Michael Buishas

In vista dell’imminente tour nordamericano, i Big Thief hanno diffuso due nuove tracce, Little Things e Sparrow, primo nuovo materiale da “Two Hands” del 2019 (qui la nostra recensione). In attesa di saperne di più sul possibile nuovo lavoro in studio (che a quanto pare è quasi pronto), qui in basso da Spotify e YouTube i due brani di oggi: