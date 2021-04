Billie Eilish: annunciato il nuovo album

Photo Credit: Interscope Records / Kenneth Cappello

Se ne parlava da un po’ ma adesso è ufficiale: Billie Eilish pubblicherà il 30 Luglio il suo secondo album, seguito di “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?” del 2019 (qui la nostra recensione). Il disco, che si intitolerà Happier Than Ever, sarà anticipato questo giovedì, 29 Aprile, dal primo singolo estratto. Qui in basso il post Instagram con cui Billie ha annunciato l’album (verosimilmente l’immagine allegata sarà la copertina):