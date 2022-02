Photo Credit: Kelia Anne MacCluskey

Sono state diffuse le nomination per le varie categorie degli Oscar 2022. Per quanto riguarda nello specifico la musica, spicca l’inserimento nelle cinquine di riferimento di Billie Eilish per la Best Original Song con la sua No Time To Die (inserita nell’omonimo ultimo capitolo della saga di 007) e di Jonny Greenwood dei Radiohead per la Best Original Score per la soundtrack di “The Power Of The Dog”.