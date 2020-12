Billie Eilish: in arrivo un doc sulla sua vita

Billie Eilish è senza dubbio uno dei fenomeni più interessanti degli ultimi anni, grazie soprattutto al suo album d’esordio WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? dello scorso anno (qui la nostra recensione). Nonostante la giovanissima età (compirà appena 19 anni fra due giorni, il 18 Dicembre), è in arrivo un documentario sulla sua vita, “Billie Eilish: The World’s A Little Blurry”, disponibile dal 26 Febbraio su Apple TV+. Qui in basso il trailer ufficiale: