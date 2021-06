Photo Credit: Kelia Anne MacCluskey

Il 30 Luglio tornerà Billie Eilish con il suo nuovo album. Happier Than Ever, questo il titolo, è già stato anticipato da My Future (che trovate qui), Therefore I Am (che trovate qui) e Your Power (che trovate qui), cui si è aggiunto oggi anche il videoclip di Lost Cause. Eccolo qui in basso: