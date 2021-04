Billie Eilish – Your Power [VIDEO]

Photo Credit: Kelia Anne MacCluskey

Come annunciato, a distanza di due giorni dal disvelamento di Happier Than Ever, il nuovo album di Billie Eilish in uscita il 30 Luglio, è arrivato oggi l’ascolto di Your Power, la prima anticipazione dal disco da quando si sa del disco (l’anno scorso erano arrivate My Future, che trovate qui, e Therefore I Am, che trovate qui, entrambe inserite nella tracklist del disco). Qui in basso il videoclip del brano, una delicatissima ballata per chitarra, voce e poco altro: