Billy Corgan è in studio con i Code Orange

Photo Credit: Code Orange / Twitter

Usciti lo scorso anno con “Underneath” (qui la nostra recensione), i Code Orange a quanto pare sono tornati in studio, ma stavolta non da soli: come testimoniato dalla foto che hanno postato sui loro canali social, la band è al lavoro su nuovi brani insieme a niente poco di meno che Billy Corgan degli Smashing Pumpkins. Una collaborazione che potrebbe rivelarsi esplosiva.