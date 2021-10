Black Country, New Road – Chaos Space Marine [AUDIO]

Photo Credit: Mathew Parri Thomas

Dopo aver esordito a inizio anno con l’ottimo “For The First Time” (qui la nostra recensione), i Black Country, New Road hanno annunciato oggi il loro secondo lavoro in studio, Ants From Up There, che arriverà il 4 Febbraio sempre su Ninja Tune. Il primo estratto è Chaos Space Marine, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Intro

02 Chaos Space Marine

03 Concorde

04 Bread Song

05 Good Will Hunting

06 Haldern

07 Mark’s Theme

08 The Place Where He Inserted The Blade

09 Snow Globes

10 Basketball Shoes