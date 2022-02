Black Country, New Road: Isaac Wood ha lasciato la band

Photo Credit: Mathew Parri Thomas

Dopo aver esordito a inizio 2021 con l’ottimo “For The First Time” (qui la nostra recensione), i Black Country, New Road usciranno questo venerdì sempre su Ninja Tune con Ants From Up There, il loro secondo lavoro sulla lunga distanza. La notizia che è arrivata a ridosso dell’uscita del disco non è però delle migliori: attraverso un comunicato diffuso sui loro canali social, la formazione inglese ha infatti annunciato che Isaac Woods, voce e chitarra della band, ha deciso di abbandonare il progetto per una serie di problematiche legate alla sua salute mentale. Qui in basso il messaggio dei BCNR: