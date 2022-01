Photo Credit: Mathew Parri Thomas

Dopo aver esordito a inizio 2021 con l’ottimo “For The First Time” (qui la nostra recensione), i Black Country, New Road usciranno il 4 Febbraio sempre su Ninja Tune con Ants From Up There, il loro secondo lavoro sulla lunga distanza. Dopo Chaos Space Marine (che trovate qui), Bread Song (che trovate qui) e Concorde (che trovate qui), il quarto estratto dal disco è Snow Globes. Eccolo in ascolto qui in basso: