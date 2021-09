Photo Credit: Mathew Parri Thomas

Usciti a Febbraio con il loro esordio sulla lunga distanza, “For The First Time” (qui la nostra recensione), i giovani inglesi Black Country, New Road arriveranno in Italia a Novembre per tre date (in parte recuperi di quelle precedentemente rinviate) del tour a supporto del disco. Ecco i dettagli degli appuntamenti:

1 NOVEMBRE @ TEATRO DUSE, BOLOGNA

2 NOVEMBRE @ AUDITORIUM ORFEO TAMBURI, ANCONA

5 NOVEMBRE @ CIRCOLO DELLA MUSICA, RIVOLI (TO)