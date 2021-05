Photo Credit: Dani Pujalte

Usciti lo scorso anno con il nuovo album “Sing In A World That’s Falling Apart”, gli americani Black Lips arriveranno in Italia nel mese di Novembre per ben sei date del tour a supporto del disco. Ecco i dettagli degli appuntamenti:

11 NOVEMBRE 2021 @ NEW AGE, RONCADE (TV)

12 NOVEMBRE 2021 @ TEATRO CENTRALE, ROMA

13 NOVENBRE 2021 @ COVO CLUB, BOLOGNA

14 NOVEMBRE 2021 @ CINEMA LUMIERE, PISA

15 NOVEMBRE 2021 @ CIRCOLO MAGNOLIA, MILANO

16 NOVEMBRE 2021 @ CIRCOLO DELLA MUSICA, TORINO