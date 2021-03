Black Midi – John L [VIDEO]

Photo Credit: Yis Kid

Nel 2019 i Black Midi uscivano con l’ottimo “Schlagenheim” (qui la nostra recensione), album cui daranno un seguito il 28 Maggio pubblicando Cavalcade, il loro nuovo lavoro in studio. Insieme all’annuncio è arrivato anche il videoclip di John L, che trovate qui in basso insieme alla tracklist dell’album e all’ascolto di Despair, b-side del singolo che non sarà compresa nel disco.

01 John L

02 Marlene Dietrich

03 Chondromalacia Patella

04 Slow

05 Diamond Stuff

06 Dethroned

07 Hogwash And Balderdash

08 Ascending Forth