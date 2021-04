Black Midi: una data a Dicembre

Photo Credit: Yis Kid

Nel 2019 i Black Midi uscivano con l’ottimo “Schlagenheim” (qui la nostra recensione), album cui daranno un seguito il 28 Maggio pubblicando Cavalcade, il loro nuovo lavoro in studio. Oggi hanno annunciato le date del relativo tour a supporto, che toccherà l’Italia a Dicembre per un unico appuntamento. Qui in basso i dettagli della data e il video del nuovo estratto Slow:

14 DICEMBRE 2021 @ CIRCOLO MAGNOLIA, MILANO

Biglietti: 18,00 € + d.p.

Prevendite disponibili su Ticketmaster e TicketOne.it dalle ore 11.00 del 4 Maggio