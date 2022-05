Black Midi – Welcome To Hell

Photo Credit: Atiba Jefferson

Usciti lo scorso anno con l’ottimo “Cavalcade” (qui la nostra recensione), i Black Midi torneranno già il 15 Luglio con un nuovo lavoro in studio, Hellfire, in arrivo su Rough Trade. La prima anticipazione estratta dal disco è il video animato di Welcome To Hell, che trovate qui in basso insieme alla tracklist dell’album:

01 Hellfire

02 Sugar/Tzu

03 Eat Men Eat

04 Welcome To Hell

05 Still

06 The Race Is About To Begin

07 Dangerous Liaisons

08 The Defence

09 27 Questions