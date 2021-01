A due anni da “Animated Violence Mild” del 2019, il 26 Febbraio tornerà Blanck Mass, la creatura di Benjamin John Power dei Fuck Buttons, con un nuovo lavoro in studio. Il disco, che si intitolerà In Ferneaux e uscirà su Sacred Bones, è anticipato oggi dall’ascolto del primo estratto Starstuff, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube: