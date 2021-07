Bleachers – Secret Life [VIDEO]

Photo Credit: Carlotta Kohl

Attivissimo in qualità di produttore (ha ultimamente lavorato, tra gli altri, con St. Vincent, Lorde e Lana Del Rey), Jack Antonoff è attivo anche come musicista con il moniker Bleachers, con cui tornerà questo venerdì pubblicando su RCA il nuovo album Take The Sadness Out Of Saturday Night. Dopo Stop Making This Hurt (che trovate qui) e How Dare You Want More (che trovate qui), l’ultima anticipazione è Secret Life, col featuring di Lana Del Rey. Eccolo qui in basso da Spotify e YouTube: