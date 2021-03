Bluvertigo al lavoro sul nuovo album?

Photo Credit: Press

Quando un mese fa Morgan s’era sbilanciato promettendo un nuovo album dei Bluvertigo non tutti l’avevano preso sul serio. Evidentemente, invece, la band sta davvero tornando in pista: sulla loro pagina Facebook ufficiale, infatti, è spuntata una nuova foto dei quattro, insieme in una stanza con qualche apparecchiatura, con la didascalia “SURPRISE !!!!!!”. A questo punto si fa sempre più probabile la possibilità che il mese prossimo possa davvero uscire nuova musica dei Bluvertigo, così come annunciato da Morgan.