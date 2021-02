Bluvertigo: nuovo album in primavera

Photo Credit: Press

Nel 2016 i Bluvertigo avrebbero dovuto pubblicare un nuovo album, frutto della loro reunion del 2014 che li portò anche sul palco di Sanremo sempre nel 2016, progetto naufragato con i quattro che hanno preso strade diverse. Nella giornata di ieri, però, Morgan attraverso i suoi canali ha stuzzicato i fan della band dicendo che se fossero arrivati 3000 “lo voglio” (meglio detti like) ci sarebbe stato un nuovo album dei Bluvertigo entro due mesi. I like ci sono stati eccome, ed ecco che oggi Morgan ha annunciato che in primavera arriverà il loro nuovo lavoro. Nessun commento da parte degli altri tre Bluvertigo… staremo a vedere.